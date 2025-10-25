Türk kadınlarının spordaki zafer yolu

Kadınlarımızın hayatımızdaki önemini hepimiz biliyoruz. Geçmişte, şu anda ve gelecekte her daim hayatın en önemli noktasında olacaklar. Sizler için geçmişten günümüze Türk kadınlarının tarihe geçtiği anları derledim. Geçmişte unuttuklarımızdan güncel olarak bizleri gururlandıranlara kadar...

FİLENİN SULTANLARI

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren Filenin Sultanları'nın geçmişine de bir ışık tutalım. Milliler, ilk olarak 1957'de parkelere çıktı ve Uluslararası İstanbul Turnuvası'nda Romanya ile karşılaştı. İlk galibiyetini ise 1961'de Batı Almanya karşısında aldı. 2023 yılı ise altın yılımız oldu. İlk olarak Milletler Ligi'ni kazanan milliler, Dünya Sıralamasında 1. oldu. Ardından Avrupa Şampiyonası'nı kazanan ay-yıldızlılar, Olimpiyat Oyunları'nda da zirveyi bırakmadı. Tek eksik parça olan Dünya Şampiyonluğuna bu yaz çok yaklaşan Filenin Sultanları finalde İtalya'ya yenilerek 2. oldu.

İLK KEZ OLİMPİYATTA

Türkiye spor tarihine ilklerle geçen kadınları sıralayalım. Halet Çambel ve Suat Fetgeri eskrim dalında 1936'da düzenlenen Berlin Olimpiyatları'na katılarak Türk kadınlarının öncüsü oldular. Hülya Şenyurt ise judoda 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya alarak bunu başaran ilk Türk kadını unvanını alanlardan. Hamide Tosun da tekvandoda 2000 Sidney Olimpiyatları'nda bronz madalya alarak kadınlarda olimpiyat madalyası kazanan isimlere adını yazdırdı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Busenaz Sürmeneli 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda aldığı altın madalya ile kadın boks tarihindeki ilk olimpiyat altınını getirdi. Yasemin Adar da güreşte 2016 Riga Avrupa Şampiyonası'nda altın kazanarak, Türkiye'ye kadın güreşte ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi... Nurcan Taylan ise halterde 2004 Atina Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı; kadınlarda Türkiye'ye ilk olimpiyat altınını getiren sporcu oldu. Azize Tanrıkulu tekvandoda 2008 Pekin Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak kadın tekvandoda olimpiyat madalyası kazanan isimlerden oldu. Nur Tatar Aşkari tekvandoda 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş madalya ile dikkat çekti...

ENGELLER YILDIRMIYOR

Golbol de ise Paralimpik Oyunları'na adeta ambargo koyduk. Görme engellilerin yaptığı bir spor dalı olan golbolde ay-yıldızlılar, 4 kez Avrupa Şampiyonu olurken, son 3 olimpiyatta da zirveyi bırakmadı. Bireysel başarılara geçecek olursak. Gizem Girişmen, 2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda okçulukta altın madalya alarak paralimpik oyunlarda altın kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu. Nazmiye Muratlı, 2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı; kadın paralimpik halterde Türkiye'ye önemli başarılar getirdi.

DÜNYA ŞAMPİYONLARI

Çağla Büyükakçay teniste 2016 İstanbul Cup'ta TEB BNP Paribas turnuvası finalini kazanarak WTA şampiyonu olan ilk Türk kadın tenisçi oldu. İpek Soylu ise teniste 2014 Genç kızlar çiftlerde ABD Açık'ta kazandığı şampiyonlukla Türkiye'nin "ilk grand slam şampiyonu" unvanını kazandı. Özge Bayrak da badmintonda 2014 Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda tek kadınlarda bronz madalya kazandı. İrem Yaman ise tekvandoda Dünya Şampiyonalarında 2015'te hem 2019'da altın madalya kazanarak, birden çok dünya şampiyonluğu kazanan ilk Türk kadın tekvandocu oldu.

Defne Kurt 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda beş altın madalya alarak para yüzmede yeni bir başarı standardı koydu. Bengisu Avcı ise, Okyanus Yedilisi parkurlarını tamamlayan ilk Türk yüzücü oldu. Ayrıca IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı. Şahika Ercümen de son olarak geçtiğimiz günlerde Gazze'deki zulme dikkat çekmek amacıyla kendisine ait olan değişken ağırlık paletsiz kategorisindeki 106 metre rekorunu "Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla 107 metreye dalarak kırdı.