Hızla artan siber saldırılardan korunun

TEKNOLOJİNİN hızla gelişmesiyle birlikte internet, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Artık teknoloji olmadan adım atamaz durumdayız ve işin kötüsü bütün dünya kendini buna adapte ettiği için de yanımızda telefonumuz ya da internet olmadan hiçbir şeyi halledemiyoruz. Bankacılık işlemlerinden eğitime, alışverişten kamu hizmetlerine kadar birçok faaliyet dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Telefonların gelişmesiyle birlikte hafızalar da bir o kadar güçsüzleşti. Artık aklımızda numaraları tutamıyoruz, banka şifrelerini hatırlamıyoruz. Ancak yine de bütün bu gelişmeler, siber saldırıların sayısının ve etkisinin de artmasına neden oluyor. Her geçen gün geride bıraktığımız dijital ayak izleri bizi ele verirken dolandırıcıların ve saldırganların eline geçen bilgilerimiz artıyor.

FARKLI YÖNTEMLER VAR

SİBER saldırılar, bireylerin, kurumların ve devletlerin bilgi sistemlerini hedef alarak maddi ve manevi zararlara yol açıyor. Bu nedenle siber güvenlik, günümüzün en önemli konularından biri. Kısaca tanımlamak ve anlatmak gerekirse siber saldırı; bilgisayar sistemlerine, ağlara veya dijital cihazlara izinsiz erişim sağlamak, veri çalmak, sistemi çalışamaz hâle getirmek ya da maddi kazanç elde etmek amacıyla gerçekleştirilen kötü niyetli girişimlerdir. Bu saldırılar, bireysel kullanıcıları hedef alabileceği gibi büyük şirketleri ve kamu kurumlarını da etkileyebilir. En yaygın olanı ise Kimlik Avı (Phishing) Saldırıları... Kimlik avı saldırılarında saldırganlar, güvenilir bir kurum ya da kişi gibi davranarak kullanıcıların şifre, kredi kartı bilgileri veya kişisel verilerini ele geçirmeye çalışır. Bu saldırılar genellikle e-posta, SMS veya sahte internet siteleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Bir başkası Zararlı Yazılımlar (Malware): Virüs, solucan, truva atı ve casus yazılım gibi zararlı yazılımlar bilgisayarlara bulaşarak dosyaları silebilir, bilgileri çalabilir veya sistemi kullanılamaz hâle getirebilir.

ETKİLERİ NELERDİR?

FİDYE Yazılımı (Ransomware): Fidye yazılımları, kullanıcının dosyalarını şifreleyerek erişimi engeller ve dosyaların yeniden açılması için fidye talep eder. Son yıllarda hem bireyleri hem de büyük kuruluşları hedef alan en tehlikeli saldırılar arasında yer almaktadır. Son zamanlarda yaygınlaşan ise Hizmet Engelleme Saldırıları (DDoS): Bu saldırılarda bir internet sitesi veya sunucu, çok sayıda sahte istek gönderilerek aşırı yüklenir ve hizmet veremez duruma getirilir. Özellikle büyük şirketlerin internet siteleri bu tür saldırıların hedefi olabiliyor. PEKİ siber saldırıların olumlu ya da olumsuz etkileri neler? Siber saldırılar hem bireyler hem de kurumlar açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Bunlar arasında kişisel verilerin çalınması, maddi kayıplar, kurumsal bilgilerin ele geçirilmesi, hizmetlerin durması, itibar kaybı ve gizlilik ihlalleri yer alıyor. Özellikle de sağlık, finans ve kamu sektörlerinde meydana gelen saldırılar milyonlarca insanı etkiliyor. Peki bunlardan nasıl korunabiliriz, neler yapılması gerekiyor? Öncelikle güçlü parolaların kullanılması gerekiyor. Büyük küçük harfler, numaralar ve noktalama işaretleri içermeli. Böylece tahmin etmesi zorlaşmalı. Bir diğer önemli önlem de iki aşamalı doğrulama... Hesaplara girişte ek doğrulama yöntemi kullanılması, şifre ele geçirilse bile hesabın korunmasına yardımcı olur. Ayrıca yazılımları güncel tutmaya çalışın, böylece güvenlik açıkları azalacaktır. En önemli önlemlerden birisi de antivirüs programlarının kullanılması. Güncel bir antivirüs programı zararlı yazılımların büyük kısmını tespit ederek engelleyebilir.