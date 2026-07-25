İzmir’de Buharlı Lokomotif Müzesi yeni yüzü ile ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin demir yolu tarihine tanıklık eden en önemli kültür miraslarından biri olan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçilerine yeniden kapılarını açtı. Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen Türkiye'nin ilk demir yolu hattı olan İzmir- Aydın güzergahı üzerinde yer alan müze, ziyaretçilerini yaklaşık iki asırlık demir yolu serüvenine çıkarıyor.

ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR MERKEZİ

Bünyesinde 30 buharlı lokomotifin yanı sıra yolcu ve yük vagonları, sarnıç vagonları, kar küreme araçları, vinçler, su depoları, su tankları, lokomotif ve makas fenerleri ile tarihi döner köprünün de bulunduğu müzede toplam 86 eser sergileniyor. Müzenin en dikkati çeken parçaları arasında yer alan 1887 yapımı İngiliz lokomotifi, saatte 28 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 40 yıl hizmet veren lokomotif, demir yolu teknolojisinin ilk örneklerinden biri olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İzmir Demiryolları Müzesi Müdürü Volkan Poliçe, müzenin Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin demir yolu tarihini özgün eserlerle yaşatan önemli bir kültür merkezi olduğunu söyledi. Müzede yıllık ortalama 10 bin ile 15 bin arasında ziyaretçi ağırladıklarını belirten Poliçe, şunları söyledi: "Müze büyük bir kompleks, yaklaşık 50 dönümlük bir arazide yer almaktadır. Yine o döneme ait çeşitli su sarnıçları, vagon ve lokomotif bakım atölyemizin olduğu büyük bir atölyemiz bulunmaktadır."