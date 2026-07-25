Küçük sınırlar büyük rahatlık

MİKRO sınırları, günlük hayatın içinde kolayca uygulanabilen fakat tam da bu nedenle en çok unutulan küçük kişisel hareket alanları olarak düşünebilirsiniz. Küçük, basit ve sürdürülebilir olan bu sınırlarda karar kılmak için uzun açıklamalar yapmanız ya da sert çıkışlarda bulunmanız gerekmez. Enerjinizi ve dikkat kapasitenizi kendi içinize yönlendirerek bulacağınız yanıtlar, kendi mikro sınırlarınızdır. Bu nedenle üst üste biriken dramatik çıkışların aksine dürtüsel ve tepkisel değil de bilinçli ve sakin şekilde alınan kararlardır.

ALANINIZI YARATIN

PROFESYONEL hayatla özel hayatın iç içe geçtiği bir senaryoda, odaklanmanızı gerektiren anlarda telefonu başka bir odaya koymak kadar basit bir eylem bile kendi mikro sınırınızı oluşturduğunuz anlamına gelir. Benzer şekilde aldığınız her mesaja anında dönmemeniz, arkadaşınızın sorusuna yorgunken yanıt vermemeniz ya da önemli bir konuşma yapmadan duygusal olarak hazır hissedene kadar beklemeniz sağlıklı örnekler, sınırlar koyduğunuzun göstergesidir. Buradaki temel amaç insanları hayatınızdan tek seferde söküp atmak değil, mevcut ilişki içinde kendi alanını kaybetmeden devam etmektir.