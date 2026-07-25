Moda dünyasında puantiye rüzgarı esiyor

2026 yaz sezonunda puantiye deseni, moda dünyasının öne çıkan trendleri arasında yer alıyor. Podyumlardan sokak stiline kadar geniş bir kullanım alanı bulan desen, klasik görünümünü modern kesimler, cesur renk kombinasyonları ve farklı siluetlerle yeniden yorumlayarak sezonun dikkat çeken stil unsurlarından biri haline geldi. Moda uzmanlarına göre son yıllarda güçlenen nostalji akımı, geçmiş dönemlerin ikonik desenlerini yeniden gündeme taşırken,

AKSESUARLAR

2026 koleksiyonlarında puantiye; elbise, etek, gömlek, bluz, pantolon ve dış giyim parçalarının yanı sıra çanta, ayakkabı, eşarp ve saç aksesuarlarında da öne çıkıyor. Özellikle farklı büyüklükteki puantiyelerin aynı tasarımda kullanılması ve desenin farklı renklerle buluşturulması, sezonun dikkat çeken stil yaklaşımları arasında gösteriliyor. Sokak modasında ise puantiye deseninin daha sade kombinlerle dengelendiği görülüyor. Desenli tek bir parçanın nötr renklerle tamamlanması, günlük stilin öne çıkan tercihleri arasında yer alırken, monokrom kombinler ve doğal kumaşlarla hazırlanan görünümler de desenin modern yorumları arasında bulunuyor.

GENİŞ ALANDA ETKİLİ

Modacılar, puantiye deseninin yalnızca giyim ürünlerinde değil, mayo ve bikini koleksiyonlarından manikür trendlerine kadar uzanan geniş bir alanda etkisini sürdürdüğünü belirtiyor. Bu yönüyle desen, 2026 yaz sezonunda farklı yaş gruplarına ve stil anlayışlarına hitap eden çok yönlü moda eğilimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Moda çevreleri, puantiyenin zamansız yapısı ve farklı tarzlara kolay uyum sağlayabilmesi sayesinde önümüzdeki sezonlarda da popülerliğini koruyacağını değerlendiriyor. Klasik çizgisini modern tasarım anlayışıyla buluşturan puantiye, 2026 yaz modasının en güçlü desenlerinden biri olarak gösteriliyor. zamanyapısı den puantiye de bu dönüşümün en dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Ancak bu sezon desen, yalnızca retro bir detay olarak değil; modern çizgiler, hacimli siluetler ve minimal tasarımlarla bir araya gelerek çağdaş bir kimlik kazanıyor.