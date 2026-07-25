Sessizlik ruha şifa oluyor

BİLİM insanlarının 2013 yılında fareler üzerinde yaptığı bir çalışma zihni susturmanın beyin büyümesini artırdığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, farelerin her gün 2 saat sessizliğe maruz kaldıklarında hipokampusta yeni hücreler geliştirdiğini buldular. Hipokampus, hafızamız, duygularımız ve öğrenme yeteneğimizle bağlantılı beyin bölgesidir. Psikolog Amy Sullivan, "Yorulduğumuzda, savaş ya da kaç tepkimize aşırı yüklenir ve bir dizi soruna neden oluruz" diyor ve ekliyor "Vücudumuzun strese verdiği fiziksel tepkiyi durdurmaya yardımcı olmak için sinir sisteminin farklı bir bölümünden faydalanmak için sakin, sessiz anları kullanabiliriz." Sinirbilimciler sessiz kalmanın dinlenmek, rahatlamak ve yeniden şarj olmak için fırsatlar yaratabileceğini söylüyor. Dr. Sullivan, "Sessizlik içinde oturmayı ve kendi üzerine düşünmeyi öğrenmek, kendimize ve çocuklarımıza verebileceğimiz en büyük hediyelerden biridir. Değer sistemimize, istek ve ihtiyaçlarımıza daha derinden indiğimizde, daha derin bir düzeyde iletişim kurabiliriz. Bu yeteneği geliştirmemiz gerekiyor."