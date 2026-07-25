Telefon bağımlığından e-kitaplar ile kurtulun

Akıllı telefon kullanımının günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, dijital bağımlılıkla mücadele yöntemlerini de yeniden gündeme taşıdı. Teknoloji dünyasında uzun yıllardır varlığını sürdüren e-kitap okuyucular, sosyal medya ve bildirim trafiğinden uzak, yalnızca okuma deneyimine odaklanan yapısıyla kullanıcılar için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor.

OKUMA ALIŞKANLIĞI

Sürekli gelen bildirimler ve sosyal medya uygulamaları nedeniyle ekran başında geçirilen sürenin artması, birçok kişiyi daha sade dijital deneyimler sunan cihazlara yöneltiyor. İnternet bağlantısı ve uygulama yoğunluğundan uzak çalışan e-kitap okuyucular, dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirerek kullanıcıların kitap okumaya daha fazla zaman ayırmasına olanak sağlıyor. Son yıllarda e-kitap okuyucu modellerine yönelik ilginin artması da bu eğilimi destekliyor. Kağıt hissine yakın ekran teknolojisi, uzun pil ömrü ve göz yorgunluğunu azaltan yapısıyla öne çıkan cihazlar, özellikle düzenli okuma alışkanlığı kazanmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Uzmanlar, dijital bağımlılıkla mücadelede teknoloji kullanımını tamamen bırakmak yerine daha bilinçli hale getirmenin önemine dikkat çekiyor. Bu kapsamda e-kitap okuyucuların, ekran süresini azaltmak, sosyal medya kullanımını sınırlandırmak ve okuma alışkanlığını güçlendirmek isteyenler için işlevsel bir alternatif sunduğu değerlendiriliyor.