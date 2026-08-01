Beynin görünmez filtresi: Baader-Meinoff

Yeni bir araba modeli keşfettiğinizi ve kısa süre sonra aynı aracı sokaklarda, reklamlarda ve sosyal medyada sık sık görmeye başladığınızı düşünün. Bu durum gerçekten o aracın daha fazla görünür hale gelmesi mi, yoksa beynimizin bir algı oyunu mu? Baader-Meinhof fenomeni, tam da bu durumu açıklayan psikolojik bir yanılgı olarak öne çıkıyor. Frekans yanılsaması olarak da bilinen Baader-Meinhof fenomeni, yeni öğrenilen bir bilgi, kelime ya da nesnenin kişinin karşısına normalden daha sık çıkıyormuş gibi algılanması anlamına geliyor. Bu durum iki temel bilişsel süreçle açıklanıyor: seçici dikkat ve doğrulama yanlılığı. Seçici dikkat, beynin yeni veya ilgi çekici bulduğu bilgileri ön plana çıkararak çevrede daha kolay fark edilmesini sağlıyor. Doğrulama yanlılığı ise kişinin, fark ettiği bu artışı gerçek bir sıklık değişimi olarak yorumlamasına neden olabiliyor. Örneğin, daha önce hiç dikkat etmediğiniz bir kelimeyi öğrendiğinizde, onu kitaplarda, haberlerde veya sohbetlerde daha sık görmeye başlayabilirsiniz. Aslında kelimenin kullanım sıklığı değişmemiş olabilir; değişen şey, beyninizin o bilgiye verdiği önemdir.

YAKINLIK YANILSAMASI

Baader-Meinhof fenomeni, zaman zaman yakınlık yanılsaması ile karıştırılıyor. Ancak iki kavram farklı durumları açıklıyor. Yakınlık yanılsaması, yakın zamanda fark edilen bir olayın aslında olduğundan daha yeni gerçekleştiğine inanmayı ifade ederken; Baader-Meinhof fenomeni, yeni öğrenilen bir şeyin daha sık görülmeye başladığı hissini anlatıyor.