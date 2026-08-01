Dünyada ilk yapay Güneş çalıştırıldı

ÇİN'İN "yapay Güneş" (Artificial Sun) olarak bilinen EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) füzyon reaktörüyle ilgili bir haber yayınlandı. "Dünyanın en büyük yapay Güneşi çalıştırıldı" ifadesi haberlerde sıkça kullanılsa da, teknik olarak bu bir nükleer füzyon deney reaktörü olarak değerlendiriliyor. Buradaki amaç ise Güneş'teki enerji üretim sürecini Dünya'da kontrollü şekilde gerçekleştirmek. Bütün bu süreç önemli olsa da en büyük rol yine de teknolojinin...

REKOR KIRILDI

BU sistemde kullanılan EAST reaktörü, yaklaşık 100 milyon santigrat sıcaklıktaki plazmayı bin 66 saniye (17 dakika 46 saniye) boyunca kararlı şekilde tutarak dünya rekoru kırdı. Bu süre, 2023'teki 403 saniyelik önceki rekorun iki katından fazlaydı. Bu sebeple de oldukça önemli bir veri olarak kayıtlara geçti. Çin'in söz konusu başarısı füzyon enerjisinin ticari olarak kullanılmasına giden yolda önemli bir adım olarak değerlendirildi. Bu değerlendirmeyi yapanlar hem analistler hem de uzmanlar. Ancak yine de bu reaktör henüz elektrik üreten bir santral değil; bilim insanları plazmayı uzun süre kararlı tutabilmek için deneyler yürütüyor. Bu yıl ise Çin, EAST projesinde kullanılan süperiletken mıknatıs sistemlerinde önemli bir mühendislik aşamasını tamamladığını duyurdu. Söz konusu bu gelişme, gelecekte daha büyük füzyon reaktörlerinin inşasına katkı sağlayabilecek. Teknoloji olarak da makine öğrenimi ve yapay zeka tabii ki yer alıyor.

ADINI NEREDEN ALIYOR?

GÜNEŞ, enerjisini hidrojen atomlarını helyuma dönüştüren nükleer füzyon tepkimeleriyle üretiyor. EAST de aynı fiziksel süreci Dünya'da taklit etmeye çalıştığı için "yapay Güneş" olarak biliniyor. İşte bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda ortaya bu deney çıktı. Eğer füzyon başarılı şekilde ticari hale getirilebilirse karbon salımı çok düşük bir enerji kaynağı olabilir, yakıtı (hidrojen izotopları) oldukça bol bulunur ve klasik nükleer fisyona göre daha az uzun ömürlü radyoaktif atık üretmesi beklenir. İşte bütün bunlar da aslında elde edilecek olan başarının ne kadar büyük ölçüde olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak bilim insanları, ticari füzyon santrallerinin yaygınlaşmasının hâlâ önünde önemli mühendislik ve ekonomik zorluklar bulunduğuna dikkat çekiyor.