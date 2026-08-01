Biyolojide "otofaji", hücrelerin zamanla işlevini yitiren parçalarını temizleyerek kendini yenilemesi anlamına geliyor. Özellikle aralıklı oruç dönemlerinde daha fazla konuşulan bu durum, bedenin adeta kendi bakımını yapmasına yardımcı oluyor. Zihinsel otofaji kavramı da tam olarak bu noktaya dikkat çekiyor. Gün içinde yaşadığımız hiçbir deneyim aslında tamamen geride kalmıyor. İş yerinde canınızı sıkan bir olay, sosyal medyada gördüğünüz olumsuz bir haber, trafikte yaşadığınız kısa süreli bir gerginlik ya da bir arkadaşınızın beklemediğiniz bir sözü... Belki o an yolunuza devam ediyorsunuz ama zihniniz bütün bu deneyimleri kaydetmeye devam ediyor. Her biri, farkında olmasanız bile küçük duygusal izler bırakıyor. Eğer beyniniz sürekli yeni bilgilerle meşgulse, bu duygusal yükleri işleyecek zamanı bulamıyor. Bir başka deyişle, zihniniz sürekli "sindirim" halinde olduğu için gün içinde biriken duyguları düzenleyemiyor. İşte zihinsel otofaji, tam da bu noktada devreye giriyor. Zihninize kısa süreli de olsa hiçbir yeni uyaran vermediğinizde, beyniniz sonunda geride kalan düşünceleri işlemeye, yaşadığınız olayları anlamlandırmaya ve duygusal yükünü hafifletmeye başlayabiliyor.