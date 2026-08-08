Başkalarının mutluluğundan siz sorumlu değilsiniz

Bir yakınının sorunlarını çözmeye çalışmak ya da onun mutluluğunu kendi sorumluluğu gibi görmek, ilk bakışta iyi niyetli bir davranış olarak değerlendirilebiliyor. Ancak uzmanlara göre bu yaklaşım, zamanla hem kişinin ruh sağlığını hem de ilişkilerini olumsuz etkileyebiliyor. Empati kurmanın ve destek olmanın sağlıklı ilişkilerin temel unsurlarından biri olduğu belirtilirken, bir başkasının duygularını değiştirmeye ya da sorunlarını tamamen ortadan kaldırmaya çalışmanın ise farklı bir durum olduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanlar, herkesin kendi mutluluğundan ve yaşamındaki sorunlarla başa çıkmaktan öncelikle kendisinin sorumlu olduğunu vurguluyor.

DESTEK OLMAK

Uzmanlara göre sevdiklerine yardımcı olmak isteyen kişiler çoğu zaman çözüm üretme sorumluluğunu da üstleniyor. Bu durum ise zaman içinde duygusal yorgunluğa, tükenmişliğe ve ilişkilerde sınırların belirsizleşmesine neden olabiliyor. Sürekli sorun çözen taraf olmak, karşıdaki kişinin kendi kararlarını almasını ve yaşadığı deneyimlerden ders çıkarmasını da zorlaştırabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, çözüm sunmak yerine gerektiğinde iyi bir dinleyici olmanın ve duygusal destek vermenin daha sağlıklı bir yaklaşım olduğunu ifade ediyor.

NORMALLEŞTİRİN

Uzmanlar, bireylerin kendi sınırlarını korumasının hem kendileri hem de ilişkileri açısından önemli olduğunu belirtiyor. Destek olmak ile müdahale etmek arasındaki farkın gözetilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, herkesin kendi hayatının sorumluluğunu üstlenmesinin kişisel gelişimin önemli bir parçası olduğunu ifade ediyor. Kişinin her sorunu çözmeye çalışmasının, karşısındaki bireyin kendi deneyimlerini yaşamasını ve güçlenmesini engelleyebileceğine dikkat çeken uzmanlar, zaman zaman geri planda kalmanın ve sadece dinlemenin en etkili destek biçimlerinden biri olabileceğini belirtiyor. Hayatın iniş ve çıkışlarının bireysel gelişimin doğal bir parçası olduğunu vurgulayan uzmanlar, başkalarının mutluluğunu inşa etmeye çalışmak yerine kendi ruh sağlığını korumanın ve sağlıklı sınırlar oluşturmanın uzun vadede hem bireye hem de ilişkilerine katkı sağlayacağını ifade ediyor.