ABD Paterson’a Türk emniyet müdürü atandı

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli bir emniyet müdürü atandı. Paterson Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Mike Baycora, düzenlenen yemin töreninde Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Paterson'un yarım yüzyıllık evi olduğunu belirten Baycora, "Burada yaşadığımız olay, bu ülkede fırsatlar olduğunun ispatıdır" dedi.