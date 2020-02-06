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Paterson’a atandı

ABD Paterson’a Türk emniyet müdürü atandı
Giriş Tarihi: 6.2.2020
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli bir emniyet müdürü atandı. Paterson Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Mike Baycora, düzenlenen yemin töreninde Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Paterson'un yarım yüzyıllık evi olduğunu belirten Baycora, "Burada yaşadığımız olay, bu ülkede fırsatlar olduğunun ispatıdır" dedi.
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