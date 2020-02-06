Birlik konuşmasında soğuk rüzgarlar

ABD’de geleneksel olarak ülke başkanları tarafından Temsilciler Meclisi’ne hitaben yapılan ‘Birlik Konuşması’ sırasında Başkan Donald Trump ile Meclis Başkanı Nancy Pelosi arasında dikkat çeken iki olay yaşandı.

ABD'de geleneksel olarak ülke başkanları tarafından Temsilciler Meclisi'ne hitaben yapılan 'Birlik Konuşması' sırasında Başkan Donald Trump ile Meclis Başkanı Nancy Pelosi arasında dikkat çeken iki olay yaşandı.

Konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Başkan Trump, konuşma metninin bir kopyasını Meclis Başkanı Pelosi'ye uzattı. Konuşma metnini alan Pelosi ise elini uzattı ama Trump, Pelosi'nin uzattığı eli görmemezlikten geldi. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren konuşma sırasında Meclis Başkanı Pelosi de tepki olarak Trump'ın verdiği konuşma metnini yırttığı görüldü.

AKLANMASI BEKLENİYOR

Cumhuriyetçi olan Başkan Donald Trump'ın gündemde olan azil süreci, Demokrat Parti üyesi ve Meclis Başkanı Nancy Pelosi önderliğinde Demokratların çoğunlukta oldukları Temsilciler Meclisi'nde başlamıştı. Azil sürecinin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da Başkan Trump'ın aklanarak son bulacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kendisini övdü Donald Trump, geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında ağırlıklı olarak kendi yönetiminin ekonomi performansını övdü, dış politikada İran'a gözdağı verdi ve ABD'nin Orta Doğu'daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı. "Benim yönetimim yakala-serbest bırak dönemini bitirdi" diyen Trump, "Teröristlere mesajımız net, Amerikan adaletinden asla kaçamayacaksınız. Vatandaşlarımıza saldırırsanız, bunun bedelini canınızla ödersiniz. Güçlü yaptırımlarımız sayesinde İran ekonomisi kötüye gidiyor. Bunun kısa sürede iyileşmesini sağlayabiliriz ama yardım istemek için ya çok gururlular ya da çok aptallar. Biz buradayız. Amerikalıların hayatlarını savunurken Orta Doğu'daki Amerikan savaşlarını bitirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.