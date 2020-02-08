Salgını duyuran doktor kahraman ilan edildi

Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle karantina altına alınan gemideki 41 yolcuda daha virüs tespit edildiği açıklandı. Gemideki hasta sayısı 61’e yükseldi. 41 hastadan 21’inin Japon vatandaşı olduğu belirtilirken, diğer hasta yolcuların ise uyruğu açıklanmadı. Böylece gemideki Japonya’daki toplam vaka sayısı 86 oldu.

Çin'deki salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 636'ya yükselirken, korona virüsünün kamuoyunda bilinmesini sağlayan ve hastalıkla ilgili daha fazla paylaşımda bulunmama taahhüdü içeren bir belgeye imza atmaya zorlanan doktor Li Wenliang, virüsün yol açtığı enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

'ÖZÜR DİLEYİN' MESAJI

Geçtiğimiz 1 Şubat'ta yeni korona virüsü enfeksiyonu teşhisi koyulan Li Wenliang'ın ölümü, Çin'de sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi. Weibo ve WeChat gibi başlıca sosyal medya platformlarında, Çin halkının üzüntü ve öfke dolu mesajları dikkat çekerken, yetkililerden özür dilemeleri istendi. Li Wenliang, çok sayıda kişi tarafından da ulusal kahraman ilan edildi.

HAMİLE EŞİ DE HASTA

Evli ve 1 çocuk sahibi olan Li Wenliang'ın 2. çocuklarına hamile olan eşinin de virüsten etkilendiği öğrenildi. Li'nin anne ve babasının da aynı hastalık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.



KORONA VİRÜSÜ 90 DAKİKADA TESPİT EDİLECEK

Çin'de ortaya çıkan yeni korona virüsünün tespiti 'Yerli Kit' ile birlikte kolaylaşacak. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı uzmanların korona virüsünün hızlı bir şekilde tespit edilmesi için hazırladıkları 'Yerli Kit' çalışmasında sona gelindi. Mevcut koşullarda 24 saat içerisinde tespit edilen virüsün yerli kit sayesinde 90 dakika ile 3 saat arasında tespiti yapılarak hastalığın bulaşma ihtimalinin önüne geçilecek.

'BEN ÇİNLİ DEĞİLİM'

İstanbul'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu. TayvanlI turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredekilerin ilgisini çekti. Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.