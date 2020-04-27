Çin'de bazı okullar eğitime kısmen başladı

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de, başkent Pekin ve ülkenin en büyük kenti Şanghay'da orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime kısmen başlandı.

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, başkent Pekin'de lise son sınıf öğrencileri ile Şanghay'da orta ve lise son sınıf öğrencileri, yeniden okulda eğitime başladı.

İki kentte öğrenciler, maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak derslere katılıyor.

Okula girişlerinde ateşi ölçülen öğrencilerden anormallik görülenler, sağlık kontrolü için tecrit bölümlerine alınacak.

ÖĞRENCİLERE "KOLUNU ARKADAŞININ OMZUNA ATMA" UYARISI

Bazı okullarda kantin ve yemekhanelerde oturma düzeni öğrenciler arasında birer metre mesafe olacak şekilde ayarlanırken öğrenciler, kolunu arkadaşının omzuna atma gibi temaslardan kaçınmaları konusunda uyarıldı. Pekin Eğitim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, şehirde kayıtlı 51 bin 226 lise son sınıf öğrencisinden 49 bin 979'unun yüz yüze okula başlayabilecek durumda olduğu belirtildi.