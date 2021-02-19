ABD’de onlarca metre tüp ve su kuyruğu!

ABD'nin Teksas eyaletindeki soğuk havalar hayatı felç etti. Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamadı. Şimdiye kadar 20'den fazla insan soğuk yüzünden kaza ve yangınlarda can verdi. Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı.

Şehrin farklı noktalarında görüntülenen tüp ve su alma sıraları onlarca metreyi buldu. Binlerce insan marketlere hücum etti, korona salgınının ilk günlerindeki boş raf manzaraları yeniden oluştu. Teksas'ta 2.7 milyon kişiye elektrik verilemiyor. 4 milyondan fazla kişi tamir edilmeyen hatlar nedeniyle günlerdir elektriksiz kaldı. Kesintilerden sadece evler değil işyerleri de etkilenince, dağıtım ve tedarik problemleri ortaya çıktı.