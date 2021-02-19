  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Dış Haberler ABD’de onlarca metre tüp ve su kuyruğu!

’de onlarca metre tüp ve su kuyruğu!

Amerika’nın eyaletinde binlerce insan gaz ve su bulabilmek için kuyruklar oluşturdu.

ABD’de onlarca metre tüp ve su kuyruğu!

19.2.2021

ABD'nin Teksas eyaletindeki soğuk havalar hayatı felç etti. Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamadı. Şimdiye kadar 20'den fazla insan soğuk yüzünden kaza ve yangınlarda can verdi. Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı.

Şehrin farklı noktalarında görüntülenen tüp ve su alma sıraları onlarca metreyi buldu. Binlerce insan marketlere hücum etti, korona salgınının ilk günlerindeki boş raf manzaraları yeniden oluştu. Teksas'ta 2.7 milyon kişiye elektrik verilemiyor. 4 milyondan fazla kişi tamir edilmeyen hatlar nedeniyle günlerdir elektriksiz kaldı. Kesintilerden sadece evler değil işyerleri de etkilenince, dağıtım ve tedarik problemleri ortaya çıktı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD’de onlarca metre tüp ve su kuyruğu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.