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Fransa Kovid-19 salgınında üçüncü dalgayı yaşıyor

Fransa Başbakanı Castex, yaptığı son dakika açıklamasında Kovid-19 salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.

AA 16.03.2021, 18:34 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021, 18:49