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’in roketi iniş sırasında infilak etti

tarafından kurulan ve merkezli firmasına ait Starship SN11 tipi uzay aracı, gerçekleştirilen 4. deneme testinde inişe geçtiği sırada bir anda infilak etti. Patlamanın hemen ardından Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yüksek üretim oranı birçok sorunu çözebilir. En azından krater doğru yerde” ifadelerini kullandı.

SpaceX’in roketi iniş sırasında infilak etti
İHA

30.03.2021, 18:52

ABD'nin Teksas eyaletinin Cameron kentindeki Boca Chica bölgesinde yer alan SpaceX tesisinde gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan test sırasında SN11, başarılı bir fırlatmanın ardından inişe geçtiği sırada büyük bir gürültüyle infilak etti.

SpaceX tarafından yayınlanan testin ortasında gerçekleşen patlama hakkında firma yetkilileri, çok az bir açıklama yapmasının ardından canlı yayını yarıda kesti.



Patlamanın hemen ardından Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yüksek üretim oranı birçok sorunu çözebilir. En azından krater doğru yerde" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında yaşanan olayın detaylarına da değinen Musk, "Görünüşe göre 2. motor yükselme ile ilgili sorunlar yaşadı ve iniş sırasında çalışma odası gerekli basınca ulaşamadı, ancak teorik olarak buna gerek yoktu. İniş yanması başladıktan kısa bir süre sonra önemli bir şey oldu. Günün ilerleyen saatlerinde detayları incelememizin ardından ne olduğunu öğrenebiliriz" dedi.

Starship'in patlamasının ardından etrafa saçılan parçalar ise anbean kameralara yansıdı.

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