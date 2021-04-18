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’de iftar sonrası merkezleri kuruldu

İngiltere’de iftar sonrası aşı merkezleri kuruldu

18.4.2021

İngiltere'de, aşı olmanın orucu bozacağını düşünenler için Ramazan ayında akşam saatlerinde hizmet veren geçici korona virüs aşı merkezleri kuruldu.

'VİRÜS HEMEN GİTMEYECEK'

Başkent Londra'nın güneyindeki Sutton bölgesinde Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) katkısıyla oluşturulan aşı merkezinde ilk uygulama önceki gün yapıldı. Merkezin sorumluluğunu üstlenen Doktor Kaşif Aziz yaptığı açıklamada, "Aşının orucu bozacağına inananlara uyum sağlamak için bu merkezleri kurduk. Çünkü insanların sırf oruçlarını bozmaktan endişe ettikleri için geride kalmasını istemiyoruz. Endişesi olanlar, Ramazan'ın bitmesini beklemek isteyenler var ama sorun şu ki, Kovid-19 hala burada ve Ramazan'da gitmeyecek, hala burada olacak. Bu yüzden hastalarımızın geride kalmasını istemiyoruz." diye konuştu.

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