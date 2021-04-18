İspanya'da gönüllü itfaiyeci çıkarı için koca ormanı yaktı

İSPANYA'DA gönüllü itfaiyeci Luis Trueba, yangın söndürme çalışmalarında ön sırada yer almak için Sierra de Alcomba bölgesinde benzin dökerek 1,4 kilometrekare ormanlık alanı yaktı. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yangını Luis Trueba'nın başlattığı ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan Trueba, 3,5 yıl hapis ve 158 bin euro (1 milyon 528 bin TL) para cezasına çarptırıldı. Luis Trueba, yangını kendisinin başlattığına dair elde edilen verilere karşı çıkarak suçlamaları reddetti.

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