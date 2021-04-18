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uğruna bir ayda 4 kez evlendi

Ücretli izin uğruna bir ayda 4 kez evlendi

18.4.2021

DOĞU Asya ülkesi Tayvan'da bir kişi, ücretli izninin süresini uzatmak için kimsenin aklına gelmeyen bir yöntem buldu. Taipei'deki bir bankada memur olarak çalışan kişi, 6 Nisan 2020'de evlendi ve 8 günlük ücretli izin için başvurdu. Buradaki boşluğu değerlendirmek isteyen çift, izin bittikten sonra ayrıldı ve 17 Nisan'da hayatlarını tekrar birleştirdi. İkili toplamda 37 günde 4 kez evlenip üç kez boşandı. Banka ile davalık olan kurnaz memura mahkeme tarafından ceza verilmedi.
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