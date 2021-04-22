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’da oksijensiz kalan 22 Kovid’li öldü

Hindistan’da oksijensiz kalan 22 Kovid’li öldü

22.4.2021

HİNDİSTAN'IN Maharaştra eyaletindeki Dr. Zakir Husain Hastanesi'nde oksijen tedarik tankında yaşanan sızıntı nedeniyle 22 hasta oksijensiz kalarak hayatını kaybetti. Korona virüs (Kovid-19) vakalarında rekor kıran Hindistan'da can pazarı yaşandı. Maharaştra eyaletindeki Nashik kentinde bulunan Dr. Zakir Husain Hastanesi'nde korona virüslü hastalar için oksijenin depolandığı bir tankta meydana gelen sızıntı nedeniyle 22 korona virüs hastası can verdi. Maharaştra Eyalet Başkanı Uddha Thackeray olayla ilgili üst düzey soruşturma başlatılacağını ifade etti. Öte yandan yetkililer, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine 6 bin 600 dolar (53 bin 987 TL) tazminat ödeneceğini söyledi.
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