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Türk bayrağını yırtan Yunan’a tokat gibi ceza

Türk bayrağını yırtan Yunan’a tokat gibi ceza

28.4.2021

YUNAN adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin yapılan Avrupa Parlamentosu oturumunda Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan Milletvekili Yannis Lagos'a tokat gibi ceza geldi. Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi üyesi olan Lagos'un dokunulmazlığı kaldırıldı. 25 ret oyuna karşılık 658 milletvekili Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Bu gelişmenin ardından Lagos ülkesinde gözaltına alındı.
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