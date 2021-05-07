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İşgalci Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate saldırdı

polisinin işgal altındaki ’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırıları sürüyor.

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate saldırdı
AA

07.05.2021, 22:33 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021, 22:53

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü.

İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda 53 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin müdahalesi devam ederken, diğer taraftan teravih namazı belirli aralıklarla sürüyor.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, Harem-i Şerif'te yaşanan olayların durdurulması için İsrail polisinden avlulardan çekilme çağrısı yaptı.

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