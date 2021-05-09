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Evleri basıp 13 Filistinliyi gözaltına aldılar

Evleri basıp 13 Filistinliyi gözaltına aldılar

9.5.2021

İSRAİL polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail polisinin başta Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı Eski Şehir olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde çok sayıda eve baskın düzenlediği belirtildi. Görgü şahitlerine dayandırılan haberde, baskınlarda 13 Filistinlinin İsrail polisince gözaltına alındığı ifade edildi. Söz konusu gözaltıların önceki akşam teravih namazı sonrası Mescidi Aksa'da yaşanan olaylarla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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