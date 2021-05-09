İsrail’e lanet yağıyor

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EŞİ EŞİ EMİNE ERDOĞAN: İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Müslümanların mabedine yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ: Bu mütecaviz saldırganlık planlı bir barbarlıktır. Kudüs ilk göz ağrımız, ilk sevdamız, ilk yönümüz, miracımızın ebedi emaneti, inancımızın ezeli onurudur. Kaşgar'dan nasıl taviz vermiyorsak, Kerkük'ten nasıl vazgeçmiyorsak, Kudüs'ten de aynı şekilde vazgeçmeyiz, Siyonist kumpaslara esir bırakmayız.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid- i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: İsrail, Ramazan ayında saldırganlığını artırdı. Önümüzdeki günlerde bu provokasyonların devam edecek. Bu saldırıya Yahudilerin de ses çıkarması gerekir. İnsan haklarından bahsedenlerin İsrail'e dur demesi gerekir.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: Saldırı sadece Müslümanlara değil insanlığa yapıldı. Bu saldırıyı kınıyoruz. Bu davranışlarla bizim kalbimizi acıtmaya çalışıyorlar. Bunun farkındayız. ABD, Kudüs'ü nasıl başkent ilan etmişse İsrail'i nasıl şımartmışsa bu saldırı bunun sonucudur.

ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları asla kabul edilemez. İşgal güçleri, kutsallara ve masum sivillere dönük hukuk ve insanlık dışı müdahaleleri derhal sona erdirmelidir. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız, daima yanında olacağız.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI DERYA YANIK: Mescid-i Aksa'da, ibadet eden Müslümanlara yönelik İsrail polisinin vahşi saldırısını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası kamuoyu görmek istemese de İsrail insanlık suçu işlemektedir. Sessiz kalan bu suça ortaktır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM: Evrensel tüm hukuk metinlerinde güvence altına alınmış din ve vicdan özgürlüğünü, mabet masuniyetini hiçe sayarak Ramazan ayında Mescidi Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize saldıran İsrail'i kınıyor ve lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınıyorum. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının her zaman yanındayız.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK: İsrail polisinin Mescid- i Aksa'ya yaptığı baskını kınıyorum. En kutsal mekânların şiddetle anılması ve ibadet edenlere eziyet edilmesi kabul edilemez. Yaralılara acil şifa diliyorum.

■ FATMA GÖKSU