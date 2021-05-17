İşgalci İsrail'in hava saldırısında 3 doktor şehit oldu

İsrail uçaklarının, Vahde Caddesi'nde onlarca evi yerle bir ettiği saldırılarda hayatını kaybeden 42 kişi arasında doktorlar da vardı.

Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Eymen Ebul Avf ve Psikiyatri Uzmanı Muin el-Alul dünkü saldırıda yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda diş hekimliği fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Şeyma Ebul Avf da babası gibi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rimal Mahallesi'ndeki saldırının bir savaş suçu ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasını yasaklayan uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail'in hiçbir şeyin kutsallığını tanımadığını ve sağlık kuruluşları, ambulanslar ile sağlık ekiplerini hedef aldığını belirten Ebu Silmiyye, uluslararası kurumları İsrail'in saldırılarının durması için müdahaleye çağırdı.

İsrail'in hastanelere çıkan yolları da vurarak ambulansların ulaşmasını engellemeye çalıştığını kaydeden Ebu Silmiyye, doktorlar ve sağlık kurumlarına uluslararası koruma çağrısında bulundu.

DOKTOR EBUL AVF'IN ADI ÇALIŞTIĞI YERDE YAŞATILACAK

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybeden Ebul Avf'ın isminin Şifa Hastanesi İdare binasındaki eğitim salonuna verileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı ise Ebul Avf'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye ve İsrail'i saldırgan eylemlerinden caydırmak için acil adımlar atmaya çağırdı.

İsrail savaş uçaklarının pazar sabahı Vahde Caddesi'nde onlarca evi yerle bir ettiği saldırılarda 10'u çocuk, 16'sı kadın 42 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere en az 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

HAMAS VE İSLAMİ CİHAD İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail'in insanlık suçu saldırılarına karşılık Filistin'den yanıt gecikmedi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın askeri kolu Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sebebiyle Askalan, Aşdod ve Bi'r Seba kentlerine füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Kassam Tugayları ayrıca, Gazze Şeridi yakınlarındaki çeşitli İsrail mevzilerinin de füzelerle hedef alındığını ifade etti.

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada ise Aşdod ve Tel Aviv'in füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.