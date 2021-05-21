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Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti

Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti

21.5.2021

BELÇİKA'DA aşırı sağcı bir asker, birliğinden ağır silahlarla firar etti. Belçika polisi, anti tank roketi, ağır makinalı silahlar ve mühimmatlarla birliğinden kaçan radikal görüşlü askeri arıyor. Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki firari askerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Firari askerin terör saldırısı düzenlemesinden endişe ediliyor. Bu nedenle firari askerin kaçtığı Limburg kenti çevresindeki camiler önlem için geçici olarak kapatıldı. Polis bazı camileri de, ibadet sırasında kapılarının kilitli olması konusunda uyardı.

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