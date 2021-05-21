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'in Çinghay eyaletinde 7,3'lük

Cin bugün depremlerle sarsıldı. Son ise, ülkenin kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 olarak kaydedildi. ’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde 4.2, 5.6 ve 6.4 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremlerde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Çin'in Çinghay eyaletinde 7,3'lük deprem

21.05.2021, 22:39 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021, 22:40

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde 4.2, 5.6 ve 6.4 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremlerde 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Dali kentinin Yangbi Yi Özerk ili 1 saat içinde art arda 3 kez sallanmıştı. Eyalette art arda meydana gelen 4.2, 5.6 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde bilanço netleşiyor. İlk belirlemelere göre depremde 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ilk olarak yerel saatle 20.56'da 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıklamıştı. Saat 21.21'de yerin 10 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiş, saat 21.48'de ise 6.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşanmıştı.

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