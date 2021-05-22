Ateşkes sevinci

İSRAİL ile Hamas arasında 11 günün ardından varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Ateşkes önceki gece yerel saatle 02.00'de başladı. Ateşkes kararını kutlayan binlerce Filistinli sokaklara döküldü. Kudüs ve Gazze Şeridi'nden Allah-u Ekber sesleri yükseldi. Hamas silahlı kanadı El Kassam Tugayları Sözcüsü, hareketin Al-aksa televizyonunda yayınlanan kısa süreli konuşmasında Hamas'ın ateşkes anlaşmasına cevaben İsrail'e roket atmayı durdurduğunu söyledi.

Sözcü Abu Obeida, "Kuzeydeki Haifa şehrinden güneydeki Ramon'a kadar tüm İsrail'i kapsayan roket saldırıları hazırlamıştık, ancak 02.00'ye kadar işgalcilerin tutumunu izlemek için ateşkese karşılık verdik" dedi. Obeida, 'roket saldırılarının başlatılmasının, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halka yönelik saldırılarını tamamen durdurma davranışına bağlı olduğunu' sözlerine ekledi. Abu Obeida aynı zamanda, "İşgalcilerin liderleri gerçek bir sınav altında ve tüm İsrail'e roket saldırılarına devam etme kararı hala masada" ifadesine yer verdi.

İSRAİL POLİSİ CUMA NAMAZI SONRASI SALDIRDI

DÜN binlerce Filistinli cuma namazının ardından ateşkesi kutladı. Filistinliler Mescid-i Aksa'dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi. İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı. Saldırıda 20 Filistinli yaralandı. Öte yandan İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen Kudüs için dayanışma gösterisine gaz bombası ve ses kapsülleri ile müdahale etti. Bazı göstericiler yaralandı.