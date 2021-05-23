Filistin’i yakıp yıkan İsrail’den Gazze tehdidi

GAZZE Şeridi'nde 10 Mayıs'ta başladıkları terör eylemlerinde on binlerce Filistinliyi evsiz bırakan, yüzlerce sivili katleden İsrail hükümeti, tehdit savurmaya devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılar sonucu tahrip olan bölgenin yeniden inşasının, esir tutulan İsrail askerlerinin iadesi koşuluna bağlı olduğunu söyledi.

İsrail'in sadece son saldırısında 1800 konutun tamamen yıkıldığı, binlercesinin de hasar gördüğü Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaşmasını İsrail askerlerinin iadesi koşuluna bağlayan Gantz, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada da Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın elindeki esir askerler geri alınıncaya kadar Gazze'de gerçek ve uzun vadeli bir ilerlemeye izin vermeyeceğini söylemişti

BİDEN ZULME ARKA ÇIKTI

ABD'nin İsrail'e verdiği destek ve 735 milyon dolarlık silah satışının bazı Demokrat çevrelerce eleştirilmesine yanıt veren ABD Başkanı Joe Biden ise zulme desteği tam gaz sürdürdü. İsrail'e verdikleri güvenlik taahhütlerinde bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Biden, "Bölge ülkeleri İsrail'in bağımsız Yahudi bir devlet olarak var olma hakkını tanıyana kadar barış olmayacak" dedi.