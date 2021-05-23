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’da askeri uçak düştü: 11 ölü

Nijerya’da askeri uçak düştü: 11 ölü

23.5.2021

NİJERYA'NIN Kaduna eyaletinde içinde Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru'nun da bulunduğu askeri uçak Kaduna Uluslararası Havalimanı'nda düştü. Kazada Genelkurmay başkanı ile birlikte 11 kişi yaşamını yitirdi. Nedeni henüz belirlenemeyen kazayla ilgili Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, Nijerya halkı ve hükümetinin üzüntüsünün paylaşıldığı belirtilirken hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı dilendi.
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