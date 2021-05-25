Hindistan’da göz çıkaran kara mantar vaka sayısı 9 bine çıktı

KORONA virüs salgınında ağır kayıplar veren Hindistan'da yeni bir ölümcül salgın daha ortaya çıktı. Mukormikoz olarak da bilinen ve ölüme yol açabilen kara mantar vakalarında artış yaşanıyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ülkede kara mantar vaka sayısının 8 bin 800'e yükseldiği belirtildi. Ölüm oranı yüzde 50 olan enfeksiyonun tedavi edilmesi için bazı hastaların tek gözünün alındığı belirtildi. Öte yandan ülkede Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında 420 doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.

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