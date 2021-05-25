  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Hindistan’da göz çıkaran kara mantar vaka sayısı 9 bine çıktı

’da göz çıkaran kara mantar vaka sayısı 9 bine çıktı

Hindistan’da göz çıkaran kara mantar vaka sayısı 9 bine çıktı

25.5.2021

KORONA virüs salgınında ağır kayıplar veren Hindistan'da yeni bir ölümcül salgın daha ortaya çıktı. Mukormikoz olarak da bilinen ve ölüme yol açabilen kara mantar vakalarında artış yaşanıyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ülkede kara mantar vaka sayısının 8 bin 800'e yükseldiği belirtildi. Ölüm oranı yüzde 50 olan enfeksiyonun tedavi edilmesi için bazı hastaların tek gözünün alındığı belirtildi. Öte yandan ülkede Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında 420 doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hindistan’da göz çıkaran kara mantar vaka sayısı 9 bine çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.