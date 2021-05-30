Vicdanı olanlar yardıma koşuyor

Katil İsrail, Filistin'de 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda sivilleri hedef aldı. 60'tan fazlası çocuk olmak üzere 220'den fazla masum sivil saldırılarda yaşamını yitirdi. Türkiye ilk günden itibaren tepkisini sert bir şekilde dile getirirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hemen diğer ülkelerle diplomasi yürütmeye başladı. Bazı Müslüman ülkeler Türkiye gibi İsrail'e tepki gösterirken, Batı ülkeleri ise ses çıkaramadı. Dünya genelinde bu gelişmeler yaşanırken, Kızılay da hemen harekete geçti.

100 MİLYON LİRA YARDIM

Kızılay, Filistin'e yaklaşık 100 milyon lira tutarında insani yardım ulaştırarak ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmayı amaçlıyor. Kurumdan yapılan açıklamada, bu zamana kadar 170 bin 226 kişinin faydalandığı yardımlar kapsamında 38 bin 200 sıcak yemek dağıtıldığı ve 8 bin 800 gıda kolisinin insanlara ulaştırıldığı kaydedildi. Evleri yıkılan ve okullara sığınan Filistinlilere 563 bin 125 lira değerinde 2 bin 500 barınma kiti dağıtıldığı belirtilen açıklamada, Türk Kızılay'ın bağışlarla Filistin'e yaklaşık 100 milyon lira tutarında insani yardım ulaştırarak ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmayı hedeflediği bildirildi

KANADA'DAN 25 MİLYON DOLARLIK DESTEK GELDİ

HAVA saldırılarının büyük bir yıkıma yol açtığı Gazze Şeridindeki Filistinliler yeniden imar bekliyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail ile çatışmalardan etkilenen Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilere 25 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağını duyurdu. Trudeau, "Bölgedeki son şiddet endişe verici. Yerinden edilen sivillerin, can kayıplarının ve ailelere yaşatılan acının rahatsız edici görüntülerini hepimiz gördük" diye konuştu.