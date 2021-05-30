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Yolcu uçağını zorla indiren ’a yaptırım yolda

Yolcu uçağını zorla indiren Belarus’a yaptırım yolda

30.5.2021

RYANAİR'E ait yolcu uçağını zorla indiren ve muhalif gazeteciyi gözaltına alan Belarus yönetimine bir çok ülkeden tepki var. ABD de Belarus'a yaptırım getirmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Bu yapılan, uluslararası normlara hakarettir. Müttefiklerle birlikte kapsamlı yaptırımlar gündemimizde" dedi.
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