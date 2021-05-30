RYANAİR'E ait yolcu uçağını zorla indiren ve muhalif gazeteciyi gözaltına alan Belarus yönetimine bir çok ülkeden tepki var. ABD de Belarus'a yaptırım getirmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Bu yapılan, uluslararası normlara hakarettir. Müttefiklerle birlikte kapsamlı yaptırımlar gündemimizde" dedi.
Yolcu uçağını zorla indiren Belarus’a yaptırım yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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