SURİYE'NİN Münbiç kentinde yaşayan halk, terör örgütü PKK/PYD'ye öfke kusuyor. Teröristlerin zorla silah altına aldığı gençleri bırakması, protestoların önüne geçemedi. Aşiretler önceki gün cuma namazının ardından sokaklara dökülerek gösteriler düzenledi. PKK karşıtı sloganlar atan göstericiler, eylemlerde örgütün sivillere uyguladığı şiddeti kınarken, Türkiye'yi Münbiç'e müdahale etmeye ve PKK zulmüne son vermeye çağırdı.
Münbiç’te aşiretler PKK’ya karşı ayaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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