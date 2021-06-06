  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Münbiç’te aşiretler PKK’ya karşı ayaklandı

’te aşiretler ’ya karşı ayaklandı

Münbiç’te aşiretler PKK’ya karşı ayaklandı

6.6.2021

SURİYE'NİN Münbiç kentinde yaşayan halk, terör örgütü PKK/PYD'ye öfke kusuyor. Teröristlerin zorla silah altına aldığı gençleri bırakması, protestoların önüne geçemedi. Aşiretler önceki gün cuma namazının ardından sokaklara dökülerek gösteriler düzenledi. PKK karşıtı sloganlar atan göstericiler, eylemlerde örgütün sivillere uyguladığı şiddeti kınarken, Türkiye'yi Münbiç'e müdahale etmeye ve PKK zulmüne son vermeye çağırdı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Münbiç’te aşiretler PKK’ya karşı ayaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.