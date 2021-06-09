Cumhurbaşkanı Macron protestocudan tokat yedi

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneyindeki Drome'da katıldığı bir etkinlikte saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen bir saldırgan Macron'a tokat attı. Korumaların araya girmekte geciktiği olayda yetkililer 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yeşil tişörtlü, maskeli ve gözlüklü saldırgan hemen etkisiz hale getirilirken Macron hemen olay yerinden uzaklaştırıldı.