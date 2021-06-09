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Cumhurbaşkanı protestocudan tokat yedi

Cumhurbaşkanı Macron protestocudan tokat yedi

9.6.2021

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneyindeki Drome'da katıldığı bir etkinlikte saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen bir saldırgan Macron'a tokat attı. Korumaların araya girmekte geciktiği olayda yetkililer 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yeşil tişörtlü, maskeli ve gözlüklü saldırgan hemen etkisiz hale getirilirken Macron hemen olay yerinden uzaklaştırıldı.
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