Netanyahu’nun gidişi için geri sayım başladı

İSRAİL'DE çoğunluğu sağlayamayan Likud Partisi lideri ve başbakanlık koltuğunun 12 yıllık sahibi Binyamin Netanyahu, görevini devretmeye hazırlanıyor. Netanyahu'nun rakipleri Yesh Atid (Gelecek Var) ile Yamina'nın liderliğindeki muhalefet partilerinin koalisyonda anlaşmalarının ardından İsrail Meclisi, kararı kesinleştirmek için güven oylaması yapacak. Meclis Başkanı Yariv Levin, Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Partisi lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulacak koalisyon hükümetinin güven oylamasının pazar günü yapılacağını duyurdu.

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