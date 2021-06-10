Tek seferde 10 bebek doğurarak rekor kırdı

GÜNEY Afrika'da yaşayan 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole tek seferde 10 bebek dünyaya getirerek, geçen ay Fas'ta 9 bebek doğuran Halimae Cisse'nin rekorunu kırdı. 7 erkek ve 3 kız dünyaya getiren rekortmen anne ile bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ayrıca Sithole çiftinin 6 yaşında ikiz kız çocuklarına sahip olduğu kaydedildi. Doğum öncesi ultrasonda 8 bebek gördüklerini anlatan Sithole, "Çok şaşırdık. Bizim için de inanması güç bir durum" diye konuştu.

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