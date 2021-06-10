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Tek seferde 10 bebek doğurarak rekor kırdı

Tek seferde 10 bebek doğurarak rekor kırdı

10.6.2021

GÜNEY Afrika'da yaşayan 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole tek seferde 10 bebek dünyaya getirerek, geçen ay Fas'ta 9 bebek doğuran Halimae Cisse'nin rekorunu kırdı. 7 erkek ve 3 kız dünyaya getiren rekortmen anne ile bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ayrıca Sithole çiftinin 6 yaşında ikiz kız çocuklarına sahip olduğu kaydedildi. Doğum öncesi ultrasonda 8 bebek gördüklerini anlatan Sithole, "Çok şaşırdık. Bizim için de inanması güç bir durum" diye konuştu.
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