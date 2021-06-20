  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Türkiye’nin göçmen politikası tüm dünyaya örnek oluyor

’nin tüm dünyaya örnek oluyor

20.6.2021

SON yıllarda insan hakları, eğitim, ekonomi, tarım ve turizm alanlarında büyük ilerleme kaydeden Türkiye, göçmenler tarafından yerleşmek, öğrenim görmek, çalışmak ve iş sahibi olmak için de cazip bir ülke haline geldi. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerden 1 milyondan fazlası iş hayatına katılırken 20 binden fazla Suriyeli, kurduğu şirketler ile hem vergi veriyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Türkiye dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke olurken, Türkiye'yi 1,4 milyon göçmenle Pakistan, 1,3 milyon göçmenle Uganda takip ediyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’nin göçmen politikası tüm dünyaya örnek oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.