SON yıllarda insan hakları, eğitim, ekonomi, tarım ve turizm alanlarında büyük ilerleme kaydeden Türkiye, göçmenler tarafından yerleşmek, öğrenim görmek, çalışmak ve iş sahibi olmak için de cazip bir ülke haline geldi. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerden 1 milyondan fazlası iş hayatına katılırken 20 binden fazla Suriyeli, kurduğu şirketler ile hem vergi veriyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Türkiye dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke olurken, Türkiye'yi 1,4 milyon göçmenle Pakistan, 1,3 milyon göçmenle Uganda takip ediyor.

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