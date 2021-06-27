Terör örgütü PKK’dan Afrin’de hain saldırı

SURİYE'NİN Afrin kent merkezinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek" ifadeleri yer aldı.

DİĞER