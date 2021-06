The Guardian’dan kirli operasyon

İNGİLİZ The Guardian gazetesi, Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı gün "Kabus görüyorum: Türkler, Erdoğan'ın 65 milyar dolarlık İstanbul kanalının etkisinden korkuyor" başlıklı haberiyle algı operasyonuna kalkıştı. Başta CHP olmak üzere diğer muhalefet partilerinin her defasında engel olmaya çalıştığı projeye ilişkin The Guardian'da yer alan haberde, "Muhalif sesler yükseliyor" denildi. Haberde ayrıca, dev projenin inşa sürecinde "Marmara su havzasının tamamen yok olacağı, İstanbul'un depremlere, kuraklık ve sel gibi aşırı hava olaylarına karşı daha savunmasız hale geleceği" iddia edildi.