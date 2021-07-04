Heyelanda kaybolan en az 30 kişiye ulaşılamıyor

JAPONYA'NIN Atami kentinde meydana gelen heyelan sonucu en az 30 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Atami kentinde meydana gelen heyelanın ardından en az 30 kişiye ulaşılamadığı belirtildi. Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalara devam ettiği açıklamasını yaptı. Belediye yetkilileri de toprak kaymalarının ardından kentte yaklaşık 20 bin haneye en üst düzeyde tahliye emri verdi.

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