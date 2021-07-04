İşgalin yeni yüzü: Yahudi yerleşimci çobanlar

İŞGAL altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim projeleri lehine olacak şekilde Filistinlilere ait toprakları gasp etmeye çalışan "Yahudi yerleşimci çobanlar" işgalin başka bir yüzünü temsil ediyor. Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Sincil beldesinde bir Yahudi yerleşimci çoban, bölgede mümkün oldukça çok toprağı kontrol altına almak amacıyla Filistinlilere ait tarlaları koyunları için otlak olarak kullanıyor. Otuz koyunu olan söz konusu Yahudi yerleşimci, zeytin ve kayısı ağaçlarının bulunduğu Filistinli çiftçilere ait tarlaları tahrip ediyor. Toprak sahibi Filistinliler, "yerleşimci çobanın" her gün Yahudi yerleşim birimleri tehdidinin yaşandığı Batı Şeria'daki "işgalin" yeni yüzü olduğunu belirtiyor.

DİĞER