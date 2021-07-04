Kadın askerler provaya topuklu ayakkabıyla katıldı

UKRAYNALI kadın askerler, Ukrayna'nın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü sebebiyle yapılan geçit töreni provalarına, siyah topuklu ayakkabılarla katıldı. Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılışının 30'uncu yıldönümü sebebiyle 24 Ağustos'ta Khreshchatyk kentinde gerçekleşecek askeri geçit töreni provalarına kadın askerler, siyah topuklu ayakkabıyla katıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı basın organı tarafından verilen bilgiye göre, kadın askerlerin ilk defa topuklu ayakkabılarla provalara katıldığı belirtildi.

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