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Yine yine katliam: 8 ölü, 10 yaralı

Yine Esad yine katliam: 8 ölü, 10 yaralı

4.7.2021

ESAD rejiminin İdlib kırsalına gerçekleştirdiği topçu saldırısı sonucu 8 sivil hayatını kaybederken 10 sivil yaralandı. Esad rejiminin İdlib'deki sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Rejim, bu kez İdlib'in güney kırsalını topçu saldırısıyla hedef alarak sivillerin evlerini vurdu.

Saldırı sonucu Ablin köyünde aynı aileden 5, Biylon köyünde 2, Belchon köyünde ise 1 çocuk olmak üzere toplam 8 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları çevredeki hastaneye kaldırırken, saldırıda hasar alan evlerin enkazında başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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