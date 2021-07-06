Uçak kazasında korkunç bilanço: 50 kişi öldü

FILIPINLER'IN güneyindeki Sulu eyaletinde önceki gün Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 Hercules tipi askeri uçağın düşmesi sonucu meydana gelen kazada bilanço artıyor. Filipinler Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 47'si askeri personel, 3'ü sivil olmak üzere 50'ye yükseldiği bildirildi.

12 GÜNDÜR SÜREN YANGINDA 25000 DÖNÜM YANDI

ABD'NIN California eyaletinde çıkan orman yangınında 25000 dönüm alan zarar gördü. 24 Haziran'dan bu yana devam eden yangınlar sebebiyle çok sayıda kişi bölgeden tahliye edildi. Öte yandan Zoetis şirketi 27 ABD eyaletindeki hayvan koruma alanlarına 11 bin doz aşı bağışladı. Oakland Hayvanat Bahçesi'ndeki iki yaşlı kaplan aşılandı.



FABRİKADAKİ PATLAMADA 1 ÖLÜ 29 YARALI

TAYLAND'IN başkenti Bangkok'un banliyölerindeki Suwannaphumi Uluslararası Havalimanı'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan plastik sünger üreten kimya fabrikasında önce şiddetli bir patlama, ardından da yangın çıktı. Olayda fabrika çalışanı ve çevredeki evlerin sakinleri dahil 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. 10 fabrika ve konutta maddi hasar meydana geldi.



8 MİLYON EURO İLE KAÇAN YASEMİN TÜRKİYE'DE Mİ?

ALMANYA'NIN Bremen kentinde para dağıtım şirketinde çalışan ve 8 milyon euro ile ortadan kaybolan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan'ın yerinin tespit edilebilmesi için halktan yardım istendi. Yasemin Gündoğan'ın fotoğrafı polis tarafından yayımlandı. Polis yetkilileri Gündoğan'ın Türkiye'ye kaçmış olabileceğini düşünüyor.