ABD elçiliği yakınında uçan SİHA’lar düşürüldü

IRAK'IN başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlenmesinin ardından önceki gece de ABD Büyükelçiliği yakınlarında uçan silahlı insansız hava araçları (SİHA) düşürüldü. Iraklı güvenlik kaynakları, SİHA'ların büyükelçilik sahasına girmeden füze savunma sistemi aracılığıyla vurularak düşürüldüğünü açıkladı. ABD Büyükelçiliğinin SİHA'lara karşı füze savunma sistemini çalıştırdığı başkentteki Yeşil Bölge yakınlarından görüldü.

AN-26 TİPİ KÜÇÜK YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ: 28 ÖLÜ

RUSYA'NIN uzak doğusundaki Petropavlovsk- Kamçatski'den kalkan ve toplam 28 kişiyi taşıyan An-26 tipi uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra Kamçatka bölgesinde düştü. Bölgeye çok sayıda acil kurtarma ekibi sevk edilirken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ilk belirlemelere göre düşen yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.

SEL VE HEYELANLARDA 4 KİŞİ ÖLDÜ, 29 KAYIP VAR

JAPONYA'DA cumartesi günü meydana gelen sel ve heyelan felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, yetkililerin 'kritik süre' olarak nitelendirdiği 72 saatlik zaman dilimi dün sabah sona erdi. Atami kentinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile toplam can kaybı 4'e yükseldi. Kayıp olarak kayıtlara geçen 29 kişi için ise umutlar tükeniyor.

MİAMİ'DE ÇÖKEN BİNADA ÖLÜ SAYISI 28'E YÜKSELDİ

ABD'NİN Florida eyaletine bağlı dünyaca ünlü Miami kentinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 28'e yükseldi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği enkaz altındaki 117 kişiden ise hala haber alınamıyor.