İntikam saldırılarında 35 kişi yaşamını yitirdi

NİJERYA'NIN Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 35 kişi yaşamını yitirdi. Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, silahlı kişilerin perşembe günü, eyaletin Maradun bölgesinde intikam saldırıları düzenlediğini belirtti. Shehu, saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Bölgedeki yerel güvenlik güçlerinin 7 Temmuz'da silahlı kişilere karşı düzenlediği operasyonda 2 çete üyesi etkisiz hale getirilmişti.

EMLAK OFİSİNDE BOMBA PATLATILDI: 2 SİVİL ÖLDÜ

AFGANİSTAN'IN başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, Kabil'in Karte-i Nev bölgesindeki bir emlak ofisine yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi. Faramarz, saldırıda 2 sivilin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Yaklaşık 3 aydır ülke genelinde düzenlenen bombalı saldırıların çoğunu üstlenen olmuyor.

YANGINDA 42 BİN KİLOMETRELİK ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

ABD'DE aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangınlarında yaklaşık 42 bin kilometrekare alan yandı. Yetkililer, Kaliforniya eyaletinin çeşitli yerlerinde devam eden yangınların yüzde 70'inin kontrol altına alındığını açıkladı. Kuzey Kaliforniya bölgesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şiddetli esen rüzgar sebebiyle alevlerin arasında hortum meydana geldi. Hortum, ABD Orman Hizmetleri tarafından yakından görüntülendi.

İKİ ÜLKE 5.9 VE 6.2'LİK DEPREMLERLE SARSILDI

TACİKİSTAN'DA meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin bilançosu belli oldu. Yerel saatle 07.14 sularında kaydedilen depremde Tacikabad bölgesindeki Langari Shoh kırsal topluluğunun Buston köyünde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Depremin hissedildiği bölgelerde 19 evde hasar meydana geldiği belirtildi. Endonezya'da ise dün yerel saatle 07.43'te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı.

POLİS MÜDÜRÜNÜN ARACINA BOMBALI SALDIRI: 5 ÖLÜ

SOMALİ'NİN başkenti Modagişu'da polis konvoyuna yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Banadir Polis Müdürü Farhan Mohamud'u taşıyan aracın hedef alındığı saldırıdan Mohamud sağ kurtulurken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, patlamanın etkisiyle çevredeki binaların hasar gördüğü ifade edildi.