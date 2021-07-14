Afrin’de PKK/YPG/PYD'nin katlettiği kişilere ait toplu mezar bulundu

Afrin'de yerel savcıya yapılan bir ihbar, PKK/YPG/PYD'nin katliamını gözler önüne serdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre 2018 yılı Ocak ayında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı harekatı başlamadan birkaç gün önce Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından Afrin merkezdeki Yeni Afrin Mahallesi'nde boş araziye iş makineleriyle 15-20 metre genişliğinde açılan çukurlara, yine örgüt mensuplarınca başka yerlerde öldürdükleri kişileri kamyonetlerle getirerek gömdükleri şeklinde ihbar yapıldı. Yerel savcının talimatıyla yerel kolluk güçleri tarafından söz konusu adreste kazı çalışması başlatıldı.

TÜYLER ÜRPERTEN MANZARA İLE KARŞILAŞILDI

İş makineleriyle yapılan kazı çalışmasında tüyler ürperten manzara ile karşılaşıldı. İş makineleri toprağı kaldırdıkça PKK/YPG/PYD'nin katlıamı ortaya çıktı. Topraktan çıkartılan çuvallar içerisinde 35 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kazı işleminin halen devam ettiği, ceset sayısının artmasından endişe edildiğ öğrenildi. Ancak bölgede havanın kararması nedeniyle kazı çalışmalarına yarın sabah yeniden başlanılmak üzere ara verildi.